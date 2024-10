Il rebus delle lattine nei contenitori dei rifiuti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mi chiedo perchè Hera, azienda che recupera i rifiuti sul territorio regionale, e quindi immagino li vada poi a smaltire con lo stesso criterio, a Bologna lattine/alluminio e similari vengono raccolti nei contenitori assieme al vetro, mentre in Romagna (Cesenatico ad esempio), gli stessi rifiuti vanno depositati nei cassonetti della plastica! E' forse diversa la consistenza della lattina di Bologna rispetto a quella di Cesenatico? Davide Rocchetta Ilrestodelcarlino.it - Il rebus delle lattine nei contenitori dei rifiuti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mi chiedo perchè Hera, azienda che recupera isul territorio regionale, e quindi immagino li vada poi a smaltire con lo stesso criterio, a Bologna/alluminio e similari vengono raccolti neiassieme al vetro, mentre in Romagna (Cesenatico ad esempio), gli stessivanno depositati nei cassonetti della plastica! E' forse diversa la consistenza della lattina di Bologna rispetto a quella di Cesenatico? Davide Rocchetta

