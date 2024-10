Gli uomini di Messina Denaro liberi per scadenza dei termini (Di lunedì 14 ottobre 2024) Palermo, 14 ottobre 2024 – Alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro torneranno liberi nelle prossime ore. Pene ridotte in appello e una pioggia di scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare. Lo ha deciso la corte d’appello di Palermo, che su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, era chiamata a rivedere le pene per una serie di capomafia e gregari trapanesi. Mentre li intercettavano, i carabinieri sentivano il fruscio dei pizzini di Matteo Messina Denaro, all’epoca il latitante più ricercato del Paese. Era la prova che il boss era ancora vivo e continuava a fare affari coi suoi uomini, gli stessi che oggi sono stati scarcerati per scadenza dei termini di custodia cautelare. Quotidiano.net - Gli uomini di Messina Denaro liberi per scadenza dei termini Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Palermo, 14 ottobre 2024 – Alcuni fedelissimi di Matteotornerannonelle prossime ore. Pene ridotte in appello e una pioggia di scarcerazioni perdeidi custodia cautelare. Lo ha deciso la corte d’appello di Palermo, che su indicazione della Cassazione e per il venir meno della circostanza aggravante del reimpiego economico dei proventi dell’attività mafiosa, era chiamata a rivedere le pene per una serie di capomafia e gregari trapanesi. Mentre li intercettavano, i carabinieri sentivano il fruscio dei pizzini di Matteo, all’epoca il latitante più ricercato del Paese. Era la prova che il boss era ancora vivo e continuava a fare affari coi suoi, gli stessi che oggi sono stati scarcerati perdeidi custodia cautelare.

