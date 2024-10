Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Paganin: «Maldini da Inter! Thuram me l’aspettavo, spiego»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Antonio, ex giocatore dell’dal 1990 al 1995, ha parlato insu-News.it. Con l’ex difensore, oggi allenatore e opinionista, diversi temi trattati: dalla difesa nerazzurra a Dimarco e. Concludendo con il mercato e la querelle Luciano Spalletti-Simone Inzaghi sul caso ultras., si è dato una spiegazione dei troppi gol subiti dall’in questo inizio di campionato (nove in sette partite)? Le logiche, di solito, sono da ricercare anche in più situazioni. In primis, noi sottovalutiamo che la stagione è stata molto lunga con la coda degli Europei e della Copa America, che hanno portato ad esaurire tante energie fisiche e nervose per le squadre di vertice. L’in particolare, che ha tantissimi nazionali italiani e di oltreoceano. In seconda cosa, anche la nuova Champions League, che ha un format diverso rispetto a quello passato.