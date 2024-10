Eric Bischoff è convinto: “Dovrebbe essere Bron Breakker l’ultimo sfidante di Goldberg” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Goldberg è apparso a sorpresa a Bad Blood, ed è stato preso di mira dal World Heavyweight Champion Gunther, che lo ha demolito in un promo molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Dato lo scambio molto acceso, la strada verso il feud tra i due, tanto chiacchierato in passato, sembra fatta. Ovviamente, dati i 57 anni di Goldberg, ci si aspetta che il suo prossimo match sia l’ultimo. Ma non tutti sono d’accordo sulla scelta dell’ultimo avversario. Nostalgia WCW Durante il suo show “83 Weeks”, Eric Bischoff ha detto la sua sul ritiro di Goldberg, e che a sfidarlo Dovrebbe essere Bron Breakker, figlio della leggenda Rick Steiner: “Userei Bill per aiutare qualcuno ad affermarsi, e cercherei uno sfavorito. Zonawrestling.net - Eric Bischoff è convinto: “Dovrebbe essere Bron Breakker l’ultimo sfidante di Goldberg” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)è apparso a sorpresa a Bad Blood, ed è stato preso di mira dal World Heavyweight Champion Gunther, che lo ha demolito in un promo molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Dato lo scambio molto acceso, la strada verso il feud tra i due, tanto chiacchierato in passato, sembra fatta. Ovviamente, dati i 57 anni di, ci si aspetta che il suo prossimo match sia. Ma non tutti sono d’accordo sulla scelta delavversario. Nostalgia WCW Durante il suo show “83 Weeks”,ha detto la sua sul ritiro di, e che a sfidarlo, figlio della leggenda Rick Steiner: “Userei Bill per aiutare qualcuno ad affermarsi, e cercherei uno sfavorito.

