Editoria. La Regione Campania partecipa alla 76° edizione della Frankfurter Buchmesse (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Regione Campania promuove la partecipazione delle case editrici campane alla 76esima edizione della Frankfurter Buchmesse, in programma dal 16 al 20 ottobre nella città tedesca, il più prestigioso evento Editoriale di livello internazionale che quest'anno vede l'Italia Paese ospite. La presenza della Regione Campania a Francoforte prevede diverse attività che saranno presiedute, gestite e coordinate in loco dalla Fondazione Campania dei Festival, per il terzo anno ente promotore di "Campania Libri Festival – La fiera dell'Editoria", allo scopo di valorizzare l'Editoria, il turismo, le arti e lo spettacolo dal vivo del territorio campano. La presenza delle case editrici campane rappresenta, infatti, un'opportunità per le stesse di stringere nuove relazioni internazionali con i professionisti dell'Editoria di tutto il mondo e favorire la diffusione dei libri editi in Campania.

