Domeniche della Salute: in piazza le manovre per salvare bambini dal soffocamento (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 20 Ottobre dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso piazza Castello (Benevento), la Dott.ssa Antonella Casani, pediatra, si occuperà di "manovre per la vita: impariamo a salvare un bambino". Lo comunica il Rotary Club di Benevento, presieduto da Erminia Mazzoni, che organizza l'evento nell'ambito delle Domeniche della Salute. "Il soffocamento da corpo estraneo – si legge in una nota – è una delle principali cause di morte nei bambini da 0 a 4 anni. Viene stimato che in Europa ogni anno 500 bambini muoiano per inalazione di corpo estraneo che nel 60-80% dei casi è imputabile al cibo: in Italia le statistiche ci parlano di 40-50 bambini all'anno.

