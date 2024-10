Chiara Ferragni: “Non sapevo di essere in una coppia aperta con Fedez” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Chiara Ferragni è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Fedez. L’influencer e imprenditrice digitale ha commentato le ultime diChiarazioni di Taylor Mega, che avrebbe avuto una liaison segreta (e passionale) con il rapper di Rozzano. I Ferragnez, che si sono detti addio lo scorso inverno dopo otto anni e due figli insieme, avrebbero formato per un lungo periodo una coppia aperta. Versione dei fatti smentita dalla Ferry a Striscia la notizia, che le ha consegnato l’ennesimo Tapiro d’oro. Chiara Ferragni smentisce la coppia aperta con Fedez A Striscia la notizia, che le ha consegnato un nuovo Tapiro d’oro, Chiara Ferragni ha smentito di aver avuto una relazione aperta con Fedez, conosciuto nel 2016. “Non sono mai stata in una coppia aperta. Dilei.it - Chiara Ferragni: “Non sapevo di essere in una coppia aperta con Fedez” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con. L’influencer e imprenditrice digitale ha commentato le ultime dizioni di Taylor Mega, che avrebbe avuto una liaison segreta (e passionale) con il rapper di Rozzano. I Ferragnez, che si sono detti addio lo scorso inverno dopo otto anni e due figli insieme, avrebbero formato per un lungo periodo una. Versione dei fatti smentita dalla Ferry a Striscia la notizia, che le ha consegnato l’ennesimo Tapiro d’oro.smentisce laconA Striscia la notizia, che le ha consegnato un nuovo Tapiro d’oro,ha smentito di aver avuto una relazionecon, conosciuto nel 2016. “Non sono mai stata in una

