Ilfattoquotidiano.it - “Che coraggio ammonire Maldini”. “Non è coraggio, faccio l’arbitro”: Daniele Orsato ricorda la sua prima volta a San Siro

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Chevenire a Milano e“. Non per: “Non è“. Una risposta esemplare quella dell’ex arbitro italiano che, al Festival dello Sport di Trento, ha raccontato un aneddoto relativo al suo esordio a San. Era un Milan-Siena, 10 febbraio 2008. “Mi dissero di non guardare il terzo anello di Sanperché ‘se lo guardi te la fai addosso’. Avevano ragione: quel terzo anello l’ho guardato solo alla fine della partita”, racconta. L’evento che più gli è rimasto in mente è stato però l’ammonizione al capitano dei rossoneri, Paolo, già al 29esimo del primo tempo: “La miagara a Milano è stata Milan-Siena e il primo ammonito fu. Lui mi disse ‘poi te la vai a vedere in TV se fosse ammonizione questo fallo'”.