Cervi in Abruzzo, il Consiglio di Stato ferma la strage: accolto il ricorso delle associazioni. Perché è stata sospesa la delibera di Marsilio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stop alla strage di Cervi in Abruzzo. Si è reso necessario l’intervento del Consiglio di Stato per fermare il massacro di 469 esemplari deciso lo scorso agosto dalla Giunta guidata da Marco Marsilio e il cui avvio era fissato proprio per oggi. In mattinata era stata annunciata una prima notizia sorprendente, ovvero che gli Atc (Ambiti territoriali di caccia) che avrebbero dovuto gestire le uccisioni non avevano diffuso gli avvisi pubblici relativi alle assegnazioni dei capi da abbattere. Una “dimenticanza” – piuttosto anomala, per la verità – che ha trovato spiegazione con la decisione del Consiglio di Stato. La sezione sesta, infatti, ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dalle associazioni Lav, Lndc Animal Protection e Wwf Italia. Le associazioni avevano impugnato l’ordinanza del Tar Abruzzo che, mercoledì scorso, aveva dato il via libera all’abbattimento. Ilfattoquotidiano.it - Cervi in Abruzzo, il Consiglio di Stato ferma la strage: accolto il ricorso delle associazioni. Perché è stata sospesa la delibera di Marsilio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stop alladiin. Si è reso necessario l’intervento deldiperre il massacro di 469 esemplari deciso lo scorso agosto dalla Giunta guidata da Marcoe il cui avvio era fissato proprio per oggi. In mattinata eraannunciata una prima notizia sorprendente, ovvero che gli Atc (Ambiti territoriali di caccia) che avrebbero dovuto gestire le uccisioni non avevano diffuso gli avvisi pubblici relativi alle assegnazioni dei capi da abbattere. Una “dimenticanza” – piuttosto anomala, per la verità – che ha trovato spiegazione con la decisione deldi. La sezione sesta, infatti, hala richiesta di sospensiva presentata dalleLav, Lndc Animal Protection e Wwf Italia. Leavevano impugnato l’ordinanza del Tarche, mercoledì scorso, aveva dato il via libera all’abbattimento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torto (M5S) : "In Abruzzo una strage di cervi - la destra regionale è complice della barbarie" - E sono milioni. . . "Questa mattina un documentario in tv ha raccontato come in Giappone i cervi siano parte integrante della comunità: nessuno si permette di far loro del male, perché sono considerate creature divine. Animali innocui che il territorio accoglie in grande quantità, tra foreste e città. (Chietitoday.it)

L'Abruzzo spara ai cervi e tutela l'arrosticino - tu che ne pensi? - L'Aquila - Mentre la Regione difende la caccia ai cervi per ragioni di gestione, l'arrosticino viene tutelato con la richiesta delle certificazioni DOP e IGP. Da una parte, la Regione ha avviato un percorso per ottenere le certificazioni DOP e IGP per l’Arrosticino Abruzzese, simbolo della cucina locale, dall'altra è finita sotto accusa per la decisione di autorizzare la caccia a 469 cervi, una ... (Abruzzo24ore.tv)

Ora - in Abruzzo - si Possono Cacciare i Cervi. Ecco Perchè - Secondo i giudici, il pericolo di estinzione della specie non è dimostrato, mentre il rischio per l’incolumità pubblica è stato ritenuto prevalente. I giudici danno priorità alla sicurezza stradale. . . Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dalle associazioni LAV, LNDC Animal Protection e WWF Italia contro la delibera della Regione Abruzzo, che ... (Abruzzo24ore.tv)