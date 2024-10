Calciomercato.com – Genoa, ufficiale l’arrivo di Gaston Pereiro a parametro zero: il comunicato|Calciomercato (Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-14 18:45:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Gaston Pereiro è un nuovo giocatore del Genoa. I rossoblù, dopo l’infortunio di Ruslan Malinovskyi, che rimarrà fuori fino a fine stragione dopo la frattura del perone, hanno scelto di rinforzare il centrocampo di Alberto Gilardino con l’uruguaiano, svincolato dopo le ultime esperienze in Italia tra Ternana e Cagliari. SALVEZZA – Il Genoa, reduce da un inizio di campionato disastroso e alle prese con una crisi societaria importante, ha scelto di affidarsi al classe 1995, in cerca di rilancio in Serie A, campionato in cui ha realizzato sette gol e tre assist con la maglia del Cagliari. La salvezza del Genoa, che al momento si trova al terzultimo posto con cinque punti in sette partite, passerà anche dalle sue giocate. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) 2024-10-14 18:45:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com:è un nuovo giocatore del. I rossoblù, dopo l’infortunio di Ruslan Malinovskyi, che rimarrà fuori fino a fine stragione dopo la frattura del perone, hanno scelto di rinforzare il centrocampo di Alberto Gilardino con l’uruguaiano, svincolato dopo le ultime esperienze in Italia tra Ternana e Cagliari. SALVEZZA – Il, reduce da un inizio di campionato disastroso e alle prese con una crisi societaria importante, ha scelto di affidarsi al classe 1995, in cerca di rilancio in Serie A, campionato in cui ha realizzato sette gol e tre assist con la maglia del Cagliari. La salvezza del, che al momento si trova al terzultimo posto con cinque punti in sette partite, passerà anche dalle sue giocate.

