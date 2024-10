Calcio, l’Italia liquida Israele per 4-1 ad Udine ed ipoteca i quarti di Nations League (Di lunedì 14 ottobre 2024) l’Italia ipoteca la qualificazione ai quarti di finale della Nations League 2024-2025 di Calcio dopo aver regolato ad Udine, con un sonoro 4-1, Israele nel match della quarta giornata del Gruppo 2 della Lega A: gli azzurri, infatti, a due turni dal termine si portano a quota 10, mantenendo un punto di margine sulla Francia, corsara per 1-2 in Belgio, ma soprattutto portandosi a +6 proprio sui Diavoli Rossi. Nel primo tempo la prima occasione è per Israele: al 7? Gloukh conclude fuori da buona posizione. Al quarto d’ora Retegui impegna Glazer, con quest’ultimo che ferma lo stesso azzurro anche al 19?, ripetendosi poi sul corner conseguente, sulla conclusione di Tonali. Oasport.it - Calcio, l’Italia liquida Israele per 4-1 ad Udine ed ipoteca i quarti di Nations League Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)la qualificazione aidi finale della2024-2025 didopo aver regolato ad, con un sonoro 4-1,nel match della quarta giornata del Gruppo 2 della Lega A: gli azzurri, infatti, a due turni dal termine si portano a quota 10, mantenendo un punto di margine sulla Francia, corsara per 1-2 in Belgio, ma soprattutto portandosi a +6 proprio sui Diavoli Rossi. Nel primo tempo la prima occasione è per: al 7? Gloukh conclude fuori da buona posizione. Al quarto d’ora Retegui impegna Glazer, con quest’ultimo che ferma lo stesso azzurro anche al 19?, ripetendosi poi sul corner conseguente, sulla conclusione di Tonali.

