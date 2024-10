Alunna di 3 anni dimenticata sullo scuolabus, la mamma va a scuola e non la trova: si era addormentata sul mezzo. Il sindaco: “Per fortuna nulla di grave” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ennesimo caso di un bambino dimenticato sullo scuolabus in provincia di Teramo. Questa volta è accaduto a Morro d'Oro, dove una bambina di tre anni è rimasta a bordo del mezzo dopo essersi addormentata. L'articolo Alunna di 3 anni dimenticata sullo scuolabus, la mamma va a scuola e non la trova: si era addormentata sul mezzo. Il sindaco: “Per fortuna nulla di grave” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ennesimo caso di un bambino dimenticatoin provincia di Teramo. Questa volta è accaduto a Morro d'Oro, dove una bambina di treè rimasta a bordo deldopo essersi. L'articolodi 3, lava ae non la: si erasul. Il: “Perdi” .

