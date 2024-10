Dilei.it - Al Bano, il suo conto corrente spiato da Coviello. La replica

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il caso che ha visto protagonista Vincenzo, ex dipendente della banca Intesa Sanpaolo, ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza dei dati finanziari in Italia. Tra le vittime del suo comportamento illecito, che avrebbeabusivamente i conti correnti di oltre 3.500 persone, figura anche AlCarrisi, che ha deciso di dire la sua sulla vicenda. Questo episodio, che ha coinvolto sia esponenti del mondo politico come la Premier Giorgia Meloni e Mario Draghi, sia figure del mondo dello spettacolo come Ale Francesco Totti, ha portato alla luce gravi carenze nella gestione dei dati sensibili da parte degli istituti bancari. Violato ildi Al, ladell’artista Al, intervistato dal Corriere della Sera, ha manifestato profonda amarezza per quanto accaduto.