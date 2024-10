Abruzzo, caccia ai cervi sospesa fino a 7 novembre: soddisfazione animalisti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni animaliste L'avvio era previsto per oggi, 14 ottobre. Ma la caccia ai cervi in Abruzzo è stata sospesa fino al 7 novembre. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato dalle associazioni animaliste, sospendendo la delibera della Regione Abruzzo che autorizzava la Sbircialanotizia.it - Abruzzo, caccia ai cervi sospesa fino a 7 novembre: soddisfazione animalisti Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni animaliste L'avvio era previsto per oggi, 14 ottobre. Ma laaiinè stataal 7. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato dalle associazioni animaliste, sospendendo la delibera della Regioneche autorizzava la

Ora - in Abruzzo - si Possono Cacciare i Cervi. Ecco Perchè - L'Aquila - Il ricorso contro l’abbattimento di 469 cervi è stato respinto. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 14 ottobre e durerà fino al 15 marzo 2025, ha come obiettivo il controllo della popolazione di cervi, considerati una minaccia sia per l’agricoltura che per la sicurezza stradale. (Abruzzo24ore.tv)

Caccia ai cervi in Abruzzo : reazioni e polemiche dopo la sentenza del TAR - La decisione del TAR di L'Aquila di respingere la richiesta di sospensione della caccia ai cervi in Abruzzo ha suscitato forti reazioni. LAV, LNDC Animal Protection e WWF Italia, le tre associazioni promotrici del ricorso, hanno espresso il loro disappunto per la sentenza che di fatto autorizza l’abbattimento di 469 cervi a partire dal 14 ottobre. (Abruzzo24ore.tv)

Il Tar respinge il ricorso degli animalisti : caccia aperta ai cervi in Abruzzo - ma esplode la polemica - Inoltre il calendario venatorio prevede l’abbattimento delle femmine e dei cuccioli di cervo solo da gennaio, quando gli esemplari più giovani hanno un’età tale da essere indipendenti dalla madre. Il testo autorizza l’abbattimento di 469 esemplari in due diverse zone della provincia de L’Aquila per contenere la popolazione dei cervi. (Dayitalianews.com)