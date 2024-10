Ilrestodelcarlino.it - A Lugo una ’biblioteca’ dell’usato. In fila all’Angelo Vintage Palace

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Una occasione unica e imperdibile per visitare gli Archivi di ricerca dell’Angelodiche ha attirato decine di visitatori. Per la prima volta in assoluto, le sale che ospitano oltre 150.000 fra capi di abbigliamento e accessori, sono state aperte al pubblico in occasione delle Giornate d’autunno organizzate dal Fai, Fondo ambientale italiano, sabato e domenica scorsi, in concomitanza con il primo weekend dedicato alFestival organizzato in centro. L’archivio privato di Angelo Caroli, che negli anni ’70 ha introdotto la cultura del second hand, quindi degli abiti di seconda mano importando jeans usati da oltre oceano, è utilizzato unicamente dagli addetti al settore, gli uffici di ricerca delle grandi case di moda, in cerca di ispirazione.