Tifoso Napoli l’appello a De Laurentiis | Vogliamo vincere il quarto Scudetto? Dai cinque milioni a lui!

Un Tifoso azzurro a Tele A ha invitato De Laurentiis a investire in un veterano per puntare al quarto Scudetto della storia. Un Tifoso del Napoli ha colto l'occasione per rivolgersi direttamente al presidente Aurelio De Laurentiis durante un'intervista su Tele A, lanciando un appello che ha subito fatto discutere. "Caro Aurelio, dai cinque milioni a Sergio Ramos fino alla fine della stagione e vedrai che vinceremo il quarto Scudetto della nostra storia", ha dichiarato con entusiasmo il supporter. La squadra azzurra, dopo sette giornate di campionato, si trova attualmente al primo posto in classifica con 16 punti, un avvio di stagione sorprendente. Nonostante l'ottimo rendimento, il Napoli sembra avere margini di miglioramento, specialmente in difesa.

