Inter-news.it - Stramaccioni: «Dimarco, uno stato di forma strepitoso! È di uscita»

(Di domenica 13 ottobre 2024)condivide il suo pensiero su Federico. Il laterale dell’Inter è l’arma in più della nazionale di Spalletti. DI– Direttamente su Rai Sport, Andreaha parlato dei due esterni dell’Italia,e Cambiaso. L’ex tecnico nerazzurro, oggi opinionista, ha detto la sua sul quinto dell’Inter, il giocatore più indi tutti: «Federicoè il giocatore didella nostra Nazionale in fase di costruzione, è in un momento distrepitosa, giocatore che dà gioco e sbocchi per la manovra, Cambiaso è meno dirispetto ae in questo caso potrebbe esserci un’alternanza anche con Raoul Bellanova». Domani l’Italia giocherà contro Israele a Udine.