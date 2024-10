Spaccia hashish in piazzale della Pace: arrestato 40enne straniero (Di domenica 13 ottobre 2024) I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno arrestato un 40enne, straniero, per “spaccio” e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, nei giorni scorsi hanno effettuato, in P.le della Pace, uno specifico servizio Parmatoday.it - Spaccia hashish in piazzale della Pace: arrestato 40enne straniero Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) I CarabinieriStazione di Parma Centro hannoun, per “spaccio” e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo. I CarabinieriStazione di Parma Centro, nei giorni scorsi hanno effettuato, in P.le, uno specifico servizio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze : 12 chili di hashish nascosta in un furgone a Novoli. Arrestato 40enne - La Polizia di Stato, impegnata in strada anche con pattuglie in borghese nei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità, ha sequestrato 12 chili di hashish, la maggior parte dei quali scoperti a bordo di un furgone fermato nel corso di un controllo tra i quartieri Novoli e Rifredi L'articolo Firenze: 12 chili di hashish nascosta in un furgone a Novoli. (Firenzepost.it)

Fermato per un controllo aveva 12 chili di hashish : arrestato a Firenze - Quando poi gli agenti si sono avvicinati, hanno immediatamente riconosciuto al volante una loro conoscenza, un 40enne di origine marocchina, già noto alle forze di polizia proprio nell’ambito di reati connessi all’illecita detenzione di sostanze stupefacenti. FIRENZE – Maxisequestro di hashish della Polizia di Firenze. (Corrieretoscano.it)

Civitavecchia. Aveva un chilo e mezzo di hashish nascosto nel forno. 59enne arrestato dai Carabinieri - Cronache Cittadine CIVITAVECCHIA – Continua senza sosta l’offensiva dell’Arma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale nord della Provincia di Roma. L'articolo Civitavecchia. Aveva un chilo e mezzo di hashish nascosto nel forno. 59enne arrestato dai Carabinieri sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (Cronachecittadine.it)