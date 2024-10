Tvpertutti.it - Sonia Bruganelli fa fuori Marco Salvati da Avanti un Altro per una critica

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nuovo accuse di. La scintilla si è accesa durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, quando la, concorrente del programma condotto da Milly Carlucci, ha aperto il suo cuore, rivelando come il trattamento che riceve da alcune persone sia cambiato radicalmente da quando non è più la moglie di Paolo Bonolis. Queste dichiarazioni non sono passate inosservate, specialmente a, autore storico di numerosi programmi di Bonolis, che ha colto l'occasione per rispondere in modo pungente sui social, riaprendo vecchie ferite professionali.si è lasciata andare a un momento di sfogo, parlando apertamente del cambiamento delle relazioni personali e professionali che ha subito negli ultimi tempi.