Sinner-Djokovic oggi, finale Atp Shanghai: quando giocano, orario e dove vederla in tv (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner giocherà oggi la finale del Masters 1000 di Shanghai. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne L'articolo Sinner-Djokovic oggi, finale Atp Shanghai: quando giocano, orario e dove vederla in tv proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Sinner-Djokovic oggi, finale Atp Shanghai: quando giocano, orario e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikgiocheràladel Masters 1000 di. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne L'articoloAtpin tv proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

