Processo Open Arms, settimana decisiva: Matteo Salvini sarà in aula. Atteso in piazza anche Roberto Vannacci (Di domenica 13 ottobre 2024) Si sta avviando ormai alla conclusione il Processo Open Arms dopo tre anni di dibattimenti: per Matteo Salvini la Procura ha chiesto 6 anni. L'avvocato Giulia Bongiorno è attesa in aula venerdì 18 ottobre alle ore 10 circa presso il Tribunale di Palermo. Come legale del vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, avrà il compito di procedere con l'arringa difensiva. A circa tre anni esatti dalla prima udienza, si sta infatti avviando alla conclusione il cosiddetto Processo Open Arms, che vede alla sbarra proprio il vicepremier. Salvini, che sarà presente in aula, è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Il caso è quello, appunto, della nave spagnola Open Arms.

