Pomigliano, Spari e bomba carta contro condominio: indagini in corso (Di domenica 13 ottobre 2024) Ieri sera, i Carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco e della sezione operativa di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Walter Tobagi a seguito di alcuni colpi d’arma da fuoco. Diversi proiettili calibro 9x21mm sono stati sparati contro una palazzina, danneggiando la finestra e il balcone di una pensionata incensurata. Contestualmente, una bomba carta è stata fatta esplodere davanti all’ingresso del condominio. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica e l’origine dell’attacco. L'articolo Pomigliano, Spari e bomba carta contro condominio: indagini in corso proviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE. Primacampania.it - Pomigliano, Spari e bomba carta contro condominio: indagini in corso Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ieri sera, i Carabinieri della stazione did’Arco e della sezione operativa di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Walter Tobagi a seguito di alcuni colpi d’arma da fuoco. Diversi proiettili calibro 9x21mm sono stati sparatiuna palazzina, danneggiando la finestra e il balcone di una pensionata incensurata. Contestualmente, unaè stata fatta esplodere davanti all’ingresso del. Fortunatamente, non si registrano feriti. Lesono inper accertare la dinamica e l’origine dell’attacco. L'articoloinproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.

