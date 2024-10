Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox settimana 14-20 ottobre 2024 e classifica con stelle

(Di domenica 13 ottobre 2024) Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 14 al 20? In questi giorni, Mercurio transiterà nella casa dello Scorpione, mentre Venere sarà in Sagittario dal 17. Lo Scorpione ritrova la creatività, il Toro scivolerà nell'ansia. Approfondiamo, passo per passo, le previsioni astrologiche diFox della14-20, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale per ottenere unaccurato.leFox dal 14 al 20: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: coloro che da poco si sono sposati o convivono, devono darsi tempo prima di assimilare la nuova vita. Niente panico, la situazione astrale si presenta favorevole. È in arrivo un uragano di ottimismo. Lavoro: con le persone che contano, è necessario stringere un buon accordo. Sei preparato, ma dovresti avere più fiducia in te.