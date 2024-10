Onu: "Attacchi a Unifil potrebbero essere crimini di guerra". Israele si giustifica: "Hezbollah ci spara da posizioni vicine a Unifil" (Di domenica 13 ottobre 2024) «Gli Attacchi di Israele contro l'Unifil» in Libano «potrebbero essere dei crimini di guerra». Lo ha detto il segretario generale dell’ Onu Antonio Guterres . "Il personale dell’Unifil e le sue strutture non dovrebbero mai essere attaccate - ha sottolineato -. Gli Attacchi contro le forze di pace sono una violazione della legge internazionale e del diritto umanitario. potrebbero essere un crimine Feedpress.me - Onu: "Attacchi a Unifil potrebbero essere crimini di guerra". Israele si giustifica: "Hezbollah ci spara da posizioni vicine a Unifil" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024) «Glidicontro l'» in Libano «deidi». Lo ha detto il segretario generale dell’ Onu Antonio Guterres . "Il personale dell’e le sue strutture non dovrebbero maiattaccate - ha sottolineato -. Glicontro le forze di pace sono una violazione della legge internazionale e del diritto umanitario.un crimine

