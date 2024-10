Netanyahu sente Meloni: "In Ue pressioni su parte sbagliata" (Di domenica 13 ottobre 2024) Benyamin Netanyahu tira dritto per la sua strada e torna a chiedere all'Onu di "rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah". Un concetto che il primo ministro israeliano ha ribadito anche nelle telefonata avuta con Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio italiana - ha spiegato palazzo Chigi - "ha ribadito l'inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la Missione agisca su mandato del Consiglio di Sicurezza per contribuire alla stabilità regionale". Meloni inoltre ha sottolineato "l'assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita" dicendosi convinta che "attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e garantire il ritorno a casa di tutti gli sfollati". Iltempo.it - Netanyahu sente Meloni: "In Ue pressioni su parte sbagliata" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Benyamintira dritto per la sua strada e torna a chiedere all'Onu di "rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah". Un concetto che il primo ministro israeliano ha ribadito anche nelle telefonata avuta con Giorgia. La presidente del Consiglio italiana - ha spiegato palazzo Chigi - "ha ribadito l'inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la Missione agisca su mandato del Consiglio di Sicurezza per contribuire alla stabilità regionale".inoltre ha sottolineato "l'assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita" dicendosi convinta che "attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e garantire il ritorno a casa di tutti gli sfollati".

