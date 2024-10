Notizie.com - Luca Barbareschi, la confessione struggente: “Ho subito un grande trauma a 6 anni”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ballando con le Stelle,si sta mettendo davvero in gioco: un viaggio alla scoperta di sé attraverso la danza.ha sorpreso pubblico e critica con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dimostrando non solo le sue capacità artistiche ma anche una profonda volontà di aprirsi e mostrarsi in tutta la sua vulnerabilità. La terza puntata del programma ha visto l’attore conquistare il cuore dei giurati, tra cui Selvaggiarelli che ha elogiato la sua autenticità: «Tu mi sembri davvero l’unico uomo di questa edizione che ha avuto il coraggio di mostrarsi davvero per ciò che è, senza tante maschere o sovrastrutture». Questa esperienza sembra aver segnato perl’inizio di un nuovo capitolo della sua vita, in cui si riscopre e si apre senza timori.