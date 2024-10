L’allenatore avversario. Troise: "Per me sarà speciale, ma zero sconti» (Di domenica 13 ottobre 2024) "Personalmente è stata una settimana standard. Rivedrò con piacere i giocatori che ho allenato lo scorso anno, la proprietà, la dirigenza. Con tutti loro è stato un percorso di soddisfazioni, ma sono comunque totalmente concentrato sull’Arezzo e su quello che dovremo preparare al meglio per vincere la partita". Prova a mettere all’angolo le emozioni Emanuele Troise. Ma quella di domani contro il Rimini, il suo passato più recente, non sarà una gara come le altre per L’allenatore dell’Arezzo. "La vittoria di Sassari – prova ad andare oltre Troise – ci ha dato ulteriore consapevolezza. L’ho letto negli occhi dei ragazzi durante la settimana. Sanno bene che se vogliamo disputare un certo tipo di campionato la gara contro il Rimini è di quelle da vincere. Giochiamo in casa e dobbiamo sfruttare l’occasione. Al di là delle assenze, dobbiamo essere in grado di adattarci e cambiare pelle". Sport.quotidiano.net - L’allenatore avversario. Troise: "Per me sarà speciale, ma zero sconti» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) "Personalmente è stata una settimana standard. Rivedrò con piacere i giocatori che ho allenato lo scorso anno, la proprietà, la dirigenza. Con tutti loro è stato un percorso di soddisfazioni, ma sono comunque totalmente concentrato sull’Arezzo e su quello che dovremo preparare al meglio per vincere la partita". Prova a mettere all’angolo le emozioni Emanuele. Ma quella di domani contro il Rimini, il suo passato più recente, nonuna gara come le altre perdell’Arezzo. "La vittoria di Sassari – prova ad andare oltre– ci ha dato ulteriore consapevolezza. L’ho letto negli occhi dei ragazzi durante la settimana. Sanno bene che se vogliamo disputare un certo tipo di campionato la gara contro il Rimini è di quelle da vincere. Giochiamo in casa e dobbiamo sfruttare l’occasione. Al di là delle assenze, dobbiamo essere in grado di adattarci e cambiare pelle".

