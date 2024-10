La strage dei negozi. Chiuse 430 aziende in undici anni: "Servono più regole" (Di domenica 13 ottobre 2024) A Rimini oltre 430 aziende nel commercio al dettaglio sono svanite in undici anni. Tante se si pensa che al giugno del 2023 ne erano rimaste 1689. I dati di Confcommercio mostrano come il commercio nel riminese abbia perso tra il 2012 e il 2023 circa il 20% delle proprie attività. Una vetrina su cinque si è spenta. Una lenta agonia accompagnata da soluzioni adottate nel Comune di Rimini per arginare l’emorragia di imprese dovuta alle chiusure, e le proposte "per sopravvivere", attacca Giammaria Zanzini presidente di Federmoda, "da adottare quanto prima". Guardando ai numeri ci sono categorie merceologiche che hanno sofferto più di altre. Ilrestodelcarlino.it - La strage dei negozi. Chiuse 430 aziende in undici anni: "Servono più regole" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A Rimini oltre 430nel commercio al dettaglio sono svanite in. Tante se si pensa che al giugno del 2023 ne erano rimaste 1689. I dati di Confcommercio mostrano come il commercio nel riminese abbia perso tra il 2012 e il 2023 circa il 20% delle proprie attività. Una vetrina su cinque si è spenta. Una lenta agonia accompagnata da soluzioni adottate nel Comune di Rimini per arginare l’emorragia di imprese dovuta alle chiusure, e le proposte "per sopravvivere", attacca Giammaria Zanzini presidente di Federmoda, "da adottare quanto prima". Guardando ai numeri ci sono categorie merceologiche che hanno sofferto più di altre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Strage nell'ovile: undici pecore sbranate dai lupi in un attacco notturno - Cronaca Chieti - 12/10/2024 16:16 - Un branco di lupi devasta una stalla a Cotti, uccidendo undici pecore e ferendone gravemente altre ventiquattro. Proprietario disperato. Un ... (abruzzo24ore.tv)

Diennea ottiene la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere - Diennea raggiunge un importante traguardo nella parità di genere con la certificazione UNI/PdR 125:2022, confermando il suo impegno per un ambiente lavorativo equo e inclusivo. (esg360.it)

My Cooking Box e Amref insieme per combattere la crisi alimentare in Africa - In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, il 16 ottobre, nasce la Box solidale per combattere la malnutrizione infantile in Africa ... (horecanews.it)