La Sampierana non sbaglia un colpo, il Gambettola si arrende (Di domenica 13 ottobre 2024) Gambettola 0 Sampierana 1 Gambettola: Golinucci, Marconi, De Queiroz, Rossi (1’ st Crociati), Aloisi, Franchini (1’ st Gadda), Vagnarelli, Simoncelli (1’ st G. Bernacci), Mengucci, Zavatta (12’ st Peluso), Mancini. All.: Angeli ( Marco Bernacci, nella foto, squalificato). Sampierana: Foiera, Quaranta (25’ st Aryo), Quercioli, Narducci, Pungelli, Lo Russo, Sylla (21’ st Ponticelli), Petrini, Lanzi (8’ st Pippi), D. Braccini (8’ st Chiarini), S. Braccini. All.: Barontini. Arbitro: Utili di Faenza. Rete: Aryo al 37’ st. La Sampierana si conferma una vera ammazzagrandi: sabato scorso la squadra allenata da Barontini aveva battuto il Mezzaolara e ieri è toccato al Gambettola, in entrambi i casi decisivo si è rivelato un gol segnato da Oluwatobi Aryo. Il Gambettola si era era rialzato nel turno di recupero ed è incappato nella terza sconfitta negli ultimi quattro turni. Ilrestodelcarlino.it - La Sampierana non sbaglia un colpo, il Gambettola si arrende Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024): Golinucci, Marconi, De Queiroz, Rossi (1’ st Crociati), Aloisi, Franchini (1’ st Gadda), Vagnarelli, Simoncelli (1’ st G. Bernacci), Mengucci, Zavatta (12’ st Peluso), Mancini. All.: Angeli ( Marco Bernacci, nella foto, squalificato).: Foiera, Quaranta (25’ st Aryo), Quercioli, Narducci, Pungelli, Lo Russo, Sylla (21’ st Ponticelli), Petrini, Lanzi (8’ st Pippi), D. Braccini (8’ st Chiarini), S. Braccini. All.: Barontini. Arbitro: Utili di Faenza. Rete: Aryo al 37’ st. Lasi conferma una vera ammazzagrandi: sabato scorso la squadra allenata da Barontini aveva battuto il Mezzaolara e ieri è toccato al, in entrambi i casi decisivo si è rivelato un gol segnato da Oluwatobi Aryo. Ilsi era era rialzato nel turno di recupero ed è incappato nella terza sconfitta negli ultimi quattro turni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Sampierana non sbaglia un colpo, il Gambettola si arrende - La Sampierana batte il Gambettola con un gol di Aryo. La squadra si conferma vincente, mentre il Gambettola incassa la terza sconfitta. Partita equilibrata con poche occasioni da rete. La Sampierana r ... (ilrestodelcarlino.it)

Gambettola, nell’anticipo secondo k.o. consecutivo in casa: sorride la Sampierana (0-1) - GAMBETTOLA: Golinucci, Aloisi, Vagnarelli, De Queiroz, Marconi, Rossi (1' st Gadda), Simoncelli (1' st Crociati), Mengucci, Zavatta (8' st Peluso), Franchini (1' st Bernacci G.), Mancini (30' st Ricci ... (altarimini.it)

Gambettola vince in rimonta. Pari Sampierana: -3 dalla vetta - Il Gambettola vince 3-1 contro il Sanpaimola in rimonta. Reti di El Ghazali per i padroni di casa e Simoncelli, Vagnarelli e Mancini per gli ospiti. Espulso il mister del Gambettola. (msn.com)