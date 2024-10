Iran | nessuna linea rossa per la difesa

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) 15.40 Il ministroiano degli Esteri Araghchi ha scritto su X che non ci saranno "linee rosse" per Teheran nel difendere il suo popolo e i suoi interessi,a proposito della prevista rappresaglia israeliana per l'attacco missilisticoiano. In visita in Iraq,ha poi aggiunto:"Siamo totalmente preparati per una situazione di guerra. Non abbiamo paura della guerra, ma non la vogliamo. Vogliamo la pace e lavoreremo per una pace giusta a Gaza e in Libano".