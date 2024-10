Ilrestodelcarlino.it - Incendio Abano Terme, cosa sappiamo dell’Hotel Alexander Palace. Il racconto: “Le persone si calavano con le lenzuola”

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Padova), 13 ottobre 2024 – Un centro termale a quattro stelle tra i più gettonati, centro di vacanze per i turisti di tutta Europa e location richiesta dagli organizzatori di eventi e di congressi. Di proprietà di un tour operator di Rimini, l’Hotelè uno degli alberghi più conosciuti e più grandi di. In passato, era frequentato dai politici veneti. In questi giorni ospitava una convention dedicata ai temi olistici e stanotte – quando è scoppiato l’che ha costretto i gestori ad evacuare i 273 ospiti della struttura – erano alloggiati nelle stanze 273 ospiti. Oltre una quarantina tra feriti e intossicati, tra cui un bambino di 11 anni e di un piccolo che non ha nemmeno un anno.