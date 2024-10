Immenso Sinner! Batte Djokovic, vince il 1000 di Shangai ed è sempre più numero Uno (Di domenica 13 ottobre 2024) Immenso Jannik Sinner! sempre più forte, sempre più convinto dei suoi mezzi, il numero uno delle classifiche mondiali aggiunge un’altra perla alla sua straordinaria collana del 2024 ea Shangai conquista un altro Master mille di una stagione indimenticabile in cui ha conquistato due tornei Slam (Australia e Stati Uniti) 47 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta a Parigi. La finale con un indomito Djokovic, che si è presentato in campo convinto di farcela e ha dato filo da torcere a Jannik per tutto il primo set, è svoltata quando Sinner ha accelerato durante il tie break, al quale era approdato dopo aver superato qualche difficoltà. Vinto il gioco decisivo 7-4, il nostro tennista ha controllato il secondo set dopo aver conquistato un break all’inizio e ha concluso con un eloquente 6-3. Grande Sinner, sempre più numero uno! I numeri da record di Sinner nel 2024 . Thesocialpost.it - Immenso Sinner! Batte Djokovic, vince il 1000 di Shangai ed è sempre più numero Uno Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024)Jannikpiù forte,più convinto dei suoi mezzi, iluno delle classifiche mondiali aggiunge un’altra perla alla sua straordinaria collana del 2024 eaconquista un altro Master mille di una stagione indimenticabile in cui ha conquistato due tornei Slam (Australia e Stati Uniti) 47 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta a Parigi. La finale con un indomito, che si è presentato in campo convinto di farcela e ha dato filo da torcere a Jannik per tutto il primo set, è svoltata quandoha accelerato durante il tie break, al quale era approdato dopo aver superato qualche difficoltà. Vinto il gioco decisivo 7-4, il nostro tennista ha controllato il secondo set dopo aver conquistato un break all’inizio e ha concluso con un eloquente 6-3. Grandepiùuno! I numeri da record dinel 2024 .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nadal si ritira - Sinner : «Ha insegnato tanto a noi giovani e nonostante il successo - è sempre rimasto umile» - Credo negli organi che devono prendere decisioni e prenderle in base a ciò che ritengono giusto. . L'articolo Nadal si ritira, Sinner: «Ha insegnato tanto a noi giovani e nonostante il successo, è sempre rimasto umile» sembra essere il primo su ilNapolista. Ovviamente, come giocatore abbiamo visto quanto sia stato forte: a noi giovani ha insegnato tante cose, da come comportarci in campo a come ... (Ilnapolista.it)

Puppo su Sinner : “Spietato contro Shelton. A Shanghai ha il tabellone più duro di sempre” - Nel primo set, con tutte le prime che ha messo Shelton, Sinner ha commesso soltanto cinque errori non forzati e il numero degli ace dei due è uguale (9), Sinner ne ha fatti tre di fila quando ha salvato lo 0-40. VIDEO ULTIMA PUNTATA TENNISMANIA . ) si affrontassero tra loro nello stesso torneo e che uno dei tre battesse gli altri due nello stesso evento. (Oasport.it)

Sinner sempre un gentleman : una raccattapalle viene colpita - lui va ad accertarsi delle sue condizioni (VIDEO) - Stamani a Shangai Jannik Sinner ha vinto contro Taro Daniel (6-1, 6-4), accedendo ai sedicesimi di finale del torneo, dove incontrerà l’argentino Etcheverry. “It is not fair to be this good” @janniksin with some INSANE defence before crashing home the winner #RolexShanghaiMasters pic. Forever a gentleman @janniksin checks in on the ballgirl after being caught by Daniel’s serve ... (Ilnapolista.it)