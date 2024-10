Il pesarese Danielle supera i Bootcamp di X Factor 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) Con "Il mare d'inverno", di Loredana Bertè, il musicista di Momabaroccio è riuscito a guadagnarsi una sedia grazie al giudice Manuel Agnelli Ilrestodelcarlino.it - Il pesarese Danielle supera i Bootcamp di X Factor 2024 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Con "Il mare d'inverno", di Loredana Bertè, il musicista di Momabaroccio è riuscito a guadagnarsi una sedia grazie al giudice Manuel Agnelli

Il pesarese Danielle a X Factor 2024 guadagna 4 sì - Bravo”. Ci sta tutto, complimenti – mentre poi, rivolto ai colleghi in giuria –. “Tutti i tuoi difetti e tutto quello che abbiamo sentito ti rende unico e l’unicità è quello che porta avanti in questo lavoro", ha commentato il rapper Jake la Furia, sostenuto da Paola Iezzi, la quale ha detto che, data la sua passione evidente per la musica, se avesse dovuto disegnarlo lo avrebbe fatto senza ... (Ilrestodelcarlino.it)