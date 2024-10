Il Pd presenta i forum dei quartieri (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Pd di Rimini organizzerà la settimana prossima un’importante assemblea, aperta a tutti i cittadini, per presentare i nuovi forum deliberativi dei quartieri della città. L’appuntamento si terrà venerdì 18 ottobre (con inizio alle 20.45) presso la sala conferenze ’Massimo Pironi’ di corso d’Augusto 231. L’evento segna un passo decisivo verso una partecipazione attiva e inclusiva nella gestione della vita cittadina. I nuovi forum deliberativi sono stati pensati come uno strumento fondamentale per promuovere il dialogo diretto tra l’amministrazione comunale e la comunità riminese. Si tratta di un’occasione in cui i cittadini potranno esprimere le proprie opinioni, fare proposte e contribuire attivamente a migliorare la qualità della vita nei quartieri della città. Ilrestodelcarlino.it - Il Pd presenta i forum dei quartieri Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Pd di Rimini organizzerà la settimana prossima un’importante assemblea, aperta a tutti i cittadini, perre i nuovideliberativi deidella città. L’appuntamento si terrà venerdì 18 ottobre (con inizio alle 20.45) presso la sala conferenze ’Massimo Pironi’ di corso d’Augusto 231. L’evento segna un passo decisivo verso una partecipazione attiva e inclusiva nella gestione della vita cittadina. I nuovideliberativi sono stati pensati come uno strumento fondamentale per promuovere il dialogo diretto tra l’amministrazione comunale e la comunità riminese. Si tratta di un’occasione in cui i cittadini potranno esprimere le proprie opinioni, fare proposte e contribuire attivamente a migliorare la qualità della vita neidella città.

