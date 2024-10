Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto del Royal Antwerp: il grande vecchio

(Di domenica 13 ottobre 2024) IldelÈ la squadra decana del Belgio ecco perché sotto il proprio stemma porta il numero uno ed è proprio per questo motivo che la Federazione Belga, nel 1926, quando decise di associare ad ogni società di calcio un numero di matricola non ebbe alcuno dubbio sul(Anversa). Loro sono il “” nato nel 1880. Le origini di questa squadra, nota per essere la città di Rubenspittore fiammingo, sono da far risalire ad alcuni mercanti inglesi che vollero introdurre la pratica del calcio. Similitudini davvero ricorrenti quelle che si riferiscono alle città portuali europee (oltre ad Anversa pensate a Genova) ed agli inglesi che ne diffusero la pratica. Ildi oggi è un esemplare completamente ricamato con ogni probabilità risalente agli anni Sessanta.