Gotham City deve tornare a essere kitsch in tutta la sua gloria

Il segnale del pipistrello su Gotham continua a brillare sulla città e anche su tutta Hollywood in un clima di infinite iniziative creative e commerciali a tema supereroi, con gli studios che scandagliano le profondità della storia dei fumetti e allo stesso tempo rimescolano e rivitalizzano i vecchi standard. Ci troviamo ormai a due anni dall'ultima vera avventura dell'Uomo Pipistrello e altri due separano il pubblico dalla prossima, però il protettore di Gotham City non perde neanche un colpo, ovunque lo si veda. Da Max al cinema, Batman è vivo, ma il materiale non potrebbe essere più noioso. I film di Batman, come genere, vengono costantemente rivisitati. The Batman ha ispirato alcuni fan impressionati leggi: deliranti che lo hanno portato al di sopra della trilogia di Christopher Nolan, che in precedenza era lo standard intoccabile.

