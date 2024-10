Escalation anti-migranti nei comizi di Trump (Di domenica 13 ottobre 2024) In questa fase della campagna elettorale la battaglia si svolge nei comizi. Da Aurora, in Colorado, Donald Trump ha parlato di una (inesistente) invasione di gang venezuelane, e ha promesso Escalation anti-migranti nei comizi di Trump il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Escalation anti-migranti nei comizi di Trump Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In questa fase della campagna elettorale la battaglia si svolge nei. Da Aurora, in Colorado, Donaldha parlato di una (inesistente) invasione di gang venezuelane, e ha promesso-migrneidiil manifesto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trump - cosa ha detto Elon Musk al comizio di Butler - L'imprenditore ha affiancato il candidato presidente a un evento elettorale a Butler, la città dell'attentato di luglio, alludendo a teorie del complotto e lanciando messaggi inquietanti. (Wired.it)

Usa - comizio di Trump a Butler : il ritorno nel luogo dell’attentato - Ritornando nel luogo in cui a luglio rischiò la vita, il tycoon vuole inviare il messaggio che non si arrenderà mai e non si lascerà abbattere da niente e nessuno L'articolo Usa, comizio di Trump a Butler: il ritorno nel luogo dell’attentato proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Musk parteciperà al comizio di Trump in Pennsylvania - Elon Musk ha affermato che parteciperà al comizio dell’ex presidente americano Donald Trump in Pennsylvania. Musk parteciperà al comizio di Trump Elon Musk ha annunciato che parteciperà al comizio di Donald Trump a Butler, in Pennsylvania, un evento […]. Il comizio si terrà nello stesso luogo dove Trump è sopravvissuto un tentativo di assassinio a luglio. (Periodicodaily.com)