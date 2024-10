Degrado in via Zucconi: "Dalle scritte sui muri fino alle risse e lo spaccio" (Di domenica 13 ottobre 2024) "Qui in via Zucconi la situazione è a dir poco tremenda. Dalle risse sotto casa tra gruppi di giovanissimi, agli spacciatori, fino alla sporcizia lasciata in giro e le scritte che imbrattono i muri, proprio come successo stamattina. Siamo esausti". Questo l’allarme dei residenti che riavvolge il nastro e racconta: "Anche oggi (ieri, ndr) sono comparse scritte sulla facciata del nostro condominio, che imbrattano i muri sotto al porticato. Purtroppo i responsabili hanno poi continuano i loro atti vandalici anche dopo l’arrivo dei vigili. Ogni giorno ce n’è una: le risse e le liti sono ormai all’ordine del giorno e abbiamo paura anche a uscire di casa ormai. Ilrestodelcarlino.it - Degrado in via Zucconi: "Dalle scritte sui muri fino alle risse e lo spaccio" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Qui in viala situazione è a dir poco tremenda.sotto casa tra gruppi di giovanissimi, agli spacciatori,alla sporcizia lasciata in giro e leche imbrattono i, proprio come successo stamattina. Siamo esausti". Questo l’allarme dei residenti che riavvolge il nastro e racconta: "Anche oggi (ieri, ndr) sono comparsesulla facciata del nostro condominio, che imbrattano isotto al porticato. Purtroppo i responsabili hanno poi continuano i loro atti vandalici anche dopo l’arrivo dei vigili. Ogni giorno ce n’è una: lee le liti sono ormai all’ordine del giorno e abbiamo paura anche a uscire di casa ormai.

