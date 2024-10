Dai controlli a un panificio scoperte 16 abitazioni allacciate alla rete elettrica abusivamente (Di domenica 13 ottobre 2024) Quindici abitazioni rubavano energia elettrica: la scoperta a Pianura durante i controlli ad un panificio, che era anche abusivo e senza autorizzazioni. Fanpage.it - Dai controlli a un panificio scoperte 16 abitazioni allacciate alla rete elettrica abusivamente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Quindicirubavano energia: la scoperta a Pianura durante iad un, che era anche abusivo e senza autorizzazioni.

