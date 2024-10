Ilgiorno.it - Corsa contro il tempo. Nido, ultima chiamata

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ci sono poco più di due settimane per completare una gara d’appalto, scegliere l’impresa vincitrice e affidare i lavori per la costruzione di un nuovo asiloda 24 posti. Entro fine mese dovrà essere conclusa la gara e affidati i lavori perché questo è il vincolo fissato dal finanziamento ottenuto tramite Pnrr. Laildel Comune di Cogliate per non perdere l’opportunità si è conclusa all’inizio di questo mese, consegnando tutto il necessario alla centrale unica di commitenza della Provincia di Monza e Brianza che ha bandito la gara per affidare i lavori di realizzazione di una nuova struttura da adibire ad asilo. Ora dipenderà dalle imprese partecipanti e da chi dovrà gestire la gara la possibilità di chiudere la partita inper non farsi sfuggire il sostanzioso finanziamento.