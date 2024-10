“Coraggioso, resiliente e fedele”, potrebbe essere aperta la causa di beatificazione di Sammy Basso (Di domenica 13 ottobre 2024) Commenti entusiasti sui social dopo che la Chiesa ha aperto a una possibile beatificazione di Sammy Basso , il biologo malato di progeria morto all’età di 28 anni diventato un’icona di coraggio, resilienza e fede. «Non escludo la possibilità di aprire, tra cinque anni come prevede l’attuale procedura canonica, la causa di beatificazione per Sammy Basso», ha affermato il vescovo di Vicenza, Feedpress.me - “Coraggioso, resiliente e fedele”, potrebbe essere aperta la causa di beatificazione di Sammy Basso Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024) Commenti entusiasti sui social dopo che la Chiesa ha aperto a una possibiledi, il biologo malato di progeria morto all’età di 28 anni diventato un’icona di coraggio, resilienza e fede. «Non escludo la possibilità di aprire, tra cinque anni come prevede l’attuale procedura canonica, ladiper», ha affermato il vescovo di Vicenza,

