Coppa del Mondo Nuoto di Fondo l’Italia fa tris | Guidi Filadelli e Verani sul podio a Setubal

Setubal – Straordinari gli Azzurri alla Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo a Setubal, in Portogallo. Nella prima gara in programma, di ieri, Marcello Guidi ha staccato la prima posizione nella 10 km. Dietro di lui si è piazzato Andrea Filadelli e subito dopo Dario Verani. Un podio tutto tricolore allora, per una grande realtà maschile delle acque libere. Lo stesso Guidi ha lasciato tutti gli avversari alle spalle a sei giri dalla fine e ha vinto con il tempo di 2:08:31.20. Filadelli e Verani sono stati velocissimi e determinati a rendere vano il tentativo di Olivier di inserirsi nel gruppo azzurro.

