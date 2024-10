Cina: festa della birra tedesca in corso a Pechino (Di domenica 13 ottobre 2024) Pechino, 13 ott – (Xinhua) – Godetevi l’autentica cultura della birra tedesca all’edizione 2024 dell’Oktoberfest di Pechino, che durera’ fino al 27 ottobre. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: festa della birra tedesca in corso a Pechino Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ott – (Xinhua) – Godetevi l’autentica culturaall’edizione 2024 dell’Oktoberfest di, che durera’ fino al 27 ottobre. Agenzia Xinhua

