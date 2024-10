‘Che tempo che fa’ stasera sul Nove, da Guardiola a Ghali: ecco gli ospiti di Fazio (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuovo appuntamento con ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, questa sera, domenica 13 ottobre, dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, con tanti ospiti in studio. In esclusiva tv, la leggenda del calcio Pep Guardiola, uno degli allenatori di calcio più vincenti di sempre con ben 40 trofei – tra cui tre Champions League, quattro Supercoppe europee, sei campionati inglesi, tre campionati tedeschi e tre spagnoli – e l’unico nella storia del calcio ad aver conquistato due Triplete. Tecnico del Manchester City dal 2016, è anche l’unico allenatore ad aver vinto per 4 volte consecutive il campionato inglese. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuovo appuntamento conche fa’ di Fabio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, questa sera, domenica 13 ottobre, dalle 19.30 in diretta sule in streaming su discovery+, con tantiin studio. In esclusiva tv, la leggenda del calcio Pep, uno degli allenatori di calcio più vincenti di sempre con ben 40 trofei – tra cui tre Champions League, quattro Supercoppe europee, sei campionati inglesi, tre campionati tedeschi e tre spagnoli – e l’unico nella storia del calcio ad aver conquistato due Triplete. Tecnico del Manchester City dal 2016, è anche l’unico allenatore ad aver vinto per 4 volte consecutive il campionato inglese.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pep Guardiola sarà ospite a ‘Che tempo che fa’ questa domenica - Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, sarà ospite di Fabio Fazio nella prossima puntata di Che Tempo Che Fa Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola sarà ospite del programma ‘Che tempo che fa‘ condotto da Fabio Fazio su La8 domenica 13 ottobre. Il tecnico svelerà per l’occasione qualche dettaglio sul suo futuro, con il […]. (Calcionews24.com)

Damiano David a ‘Che tempo che fa’ : “Con i Maneskin siamo amici come prima” - Damiano David, ospite di 'Che tempo che fa', parla così con Fabio Fazio […]. L'artista ospite di Fazio: "Dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo proprio la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che per tanti anni io stesso avevo tenuto nascosto" "Siamo amici come prima. È un Erasmus". (Sbircialanotizia.it)

Damiano David a ‘Che tempo che fa’ : “Con i Maneskin siamo amici come prima” - (Adnkronos) – “Siamo amici come prima. E su quello con Bruce Springsteen: “Era la serata più spaventosa della mia vita: dovevo cantare ed era la prima volta che cantavo da solo, avrei dovuto fare una cover di Bon Jovi. Diciamo che ho capito che per me l’amore è un punto di partenza e non un punto di arrivo, quindi ho voluto riprovare a ricostruire tutto partendo da quello. (Dailyshowmagazine.com)