Cane ucciso a calci. Dolore e rabbia della famiglia “Toby per sempre con noi“ (Di domenica 13 ottobre 2024) "Toby rimarrà sempre con noi, lo abbiamo fatto cremare a Vicopisano dove esiste un luogo apposito per questo tipo di intervento sugli animali e adesso si trova nella sua bella urna nel nostro salotto". A parlare è Claudia Petri Micheli, la padrona, insieme alla sua famiglia, del beagle massacrato, a quanto sembra a calci, da qualcuno che i Carabinieri stanno cercando di identificare anche se non sarà facile. "Ho letto della presa di posizione dell’associazione ambientalista LNDC, ci fa piacere, tutto quanto scritto è condivisibile sull’atrocità del gesto di chi se la prende con un povera piccolo Cane. Però era la mascotte dei cacciatori che lo accoglievano ai loro capanni tra Badia Pozzeveri e il Padule di Porcari, gli davano sempre un biscotto. Lo adoravano. Quindi è possibile che l’autore sia qualcuno di fuori. Escludiamo i locali, che conosciamo tutti. Lanazione.it - Cane ucciso a calci. Dolore e rabbia della famiglia “Toby per sempre con noi“ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "rimarràcon noi, lo abbiamo fatto cremare a Vicopisano dove esiste un luogo apposito per questo tipo di intervento sugli animali e adesso si trova nella sua bella urna nel nostro salotto". A parlare è Claudia Petri Micheli, la padrona, insieme alla sua, del beagle massacrato, a quanto sembra a, da qualcuno che i Carabinieri stanno cercando di identificare anche se non sarà facile. "Ho lettopresa di posizione dell’associazione ambientalista LNDC, ci fa piacere, tutto quanto scritto è condivisibile sull’atrocità del gesto di chi se la prende con un povera piccolo. Però era la mascotte dei cacciatori che lo accoglievano ai loro capanni tra Badia Pozzeveri e il Padule di Porcari, gli davanoun biscotto. Lo adoravano. Quindi è possibile che l’autore sia qualcuno di fuori. Escludiamo i locali, che conosciamo tutti.

