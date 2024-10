Burling sulla penalità inflitta a Ineos: “Ci avevamo provato già ieri. Non è stato comodo avere le barche così vicine” (Di domenica 13 ottobre 2024) Weekend oltremodo positivo a Barcellona per Emirates Team New Zealand, che ha cominciato nel migliore dei modi la serie contro Ineos Britannia vincendo le prime tre regate della 37ma America’s Cup. I detentori della Vecchia Brocca, ammessi automaticamente all’ultimo atto della competizione sportiva più antica al mondo, hanno dimostrato sin qui una netta superiorità soprattutto di bolina facendo però la differenza già in partenza. Esemplificativa in tal senso gara-3, l’unica prova andata in scena oggi (gara-4 è stata rimandata a domani per vento troppo leggero), con i Kiwi che hanno avuto la meglio nella fase di pre-start provocando una penalità al team britannico e ipotecando di fatto il Match Race ancor prima di attraversare la linea di partenza, considerando il potenziale della barca neozelandese. Oasport.it - Burling sulla penalità inflitta a Ineos: “Ci avevamo provato già ieri. Non è stato comodo avere le barche così vicine” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Weekend oltremodo positivo a Barcellona per Emirates Team New Zealand, che ha cominciato nel migliore dei modi la serie controBritannia vincendo le prime tre regate della 37ma America’s Cup. I detentori della Vecchia Brocca, ammessi automaticamente all’ultimo atto della competizione sportiva più antica al mondo, hanno dimostrato sin qui una netta superiorità soprattutto di bolina facendo però la differenza già in partenza. Esemplificativa in tal senso gara-3, l’unica prova andata in scena oggi (gara-4 è stata rimandata a domani per vento troppo leggero), con i Kiwi che hanno avuto la meglio nella fase di pre-start provocando unaal team britannico e ipotecando di fatto il Match Race ancor prima di attraversare la linea di partenza, considerando il potenziale della barca neozelandese.

