Borat: la star di The Apprentice Maria Bakalova ringrazia il suo 'mentore' Sacha Baron Cohen (Di domenica 13 ottobre 2024) L'attrice bulgara ha reso omaggio al collega che l'ha resa famosa nel 2020 con il sequel del film protagonista il giornalista kazako. Maria Bakalova ha dichiarato di aver trovato in Sacha Baron Cohen un collega che gli è stata di grande aiuto nella lavorazione del film Borat - Seguito di film cinema, grazie al quale ha ottenuto una candidatura all'Oscar. Nel corso di una chiacchierata con People, Bakalova ha dichiarato che Cohen si è rivelato un mentore per lei durante le riprese del folle sequel di Borat. L'attrice ha interpretato Tutar, la figlia del giornalista kazako Borat Sagdiyev. Solida collaborazione "Alla fine ho recitato con Sacha in modo così spontaneo e divertente, quasi con l'innocenza di un bambino" ha raccontato Bakalova "Fin

