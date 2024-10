Beccati con arnesi da scasso vicino alla Reggia, in 2 rischiano il processo (Di domenica 13 ottobre 2024) Avviso di conclusione delle indagini preliminari per Mario Zaccone, 33enne, e Stefano Bono, di 51 anni, entrambi di Castel Volturno e con precedenti per reati contro il patrimonio, accusati di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Il sostituto procuratore Domenico Verde si Casertanews.it - Beccati con arnesi da scasso vicino alla Reggia, in 2 rischiano il processo Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Avviso di conclusione delle indagini preliminari per Mario Zaccone, 33enne, e Stefano Bono, di 51 anni, entrambi di Castel Volturno e con precedenti per reati contro il patrimonio, accusati di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Il sostituto procuratore Domenico Verde si

