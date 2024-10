Basket, i Baskérs a punteggio pieno: successo davanti al pubblico amico contro la Sutor (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo oltre quattro mesi i galletti ritornano davanti allo splendido pubblico amico e non tradiscono le attese della vigilia. Memori del clamoroso record interno dello scorso incredibile campionato, i ragazzi di Tumidei scaldano il motore diesel e dopo un avvio speso a prendere le misure Europa.today.it - Basket, i Baskérs a punteggio pieno: successo davanti al pubblico amico contro la Sutor Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo oltre quattro mesi i galletti ritornanoallo splendidoe non tradiscono le attese della vigilia. Memori del clamoroso record interno dello scorso incredibile campionato, i ragazzi di Tumidei scaldano il motore diesel e dopo un avvio speso a prendere le misure

