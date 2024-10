Basket A1 2024/2025: Brescia spaventa Milano, ma l’Olimpia vince 88-85 al Forum (Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano, che all’Unipol Forum batte Brescia 88-85 nel terzo turno del campionato di A1. Un match equilibrato che si decide soltanto nel finale, con una gran difesa della squadra di Messina sull’azione che avrebbe potuto portare la Germani al supplementare. Solita prova corale per la squadra meneghina, con un Dimitrijevic (15 punti) tornato ad alti livelli e il solito apporto dei vari Shields (15), Brooks (12), Leday (13) e Mirotic (9), chi dalla panchina, chi in quintetto. Molto bene anche il regista dell’altra squadra, ovvero Nikola Ivanovic, sia in veste di finalizzatore che di passatore. Chiude con 16 punti, mentre Della Valle ne mette 19, Bilan 14 e Ndour 15. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo vittoria consecutiva per, che all’Unipolbatte88-85 nel terzo turno del campionato di A1. Un match equilibrato che si decide soltanto nel finale, con una gran difesa della squadra di Messina sull’azione che avrebbe potuto portare la Germani al supplementare. Solita prova corale per la squadra meneghina, con un Dimitrijevic (15 punti) tornato ad alti livelli e il solito apporto dei vari Shields (15), Brooks (12), Leday (13) e Mirotic (9), chi dalla panchina, chi in quintetto. Molto bene anche il regista dell’altra squadra, ovvero Nikola Ivanovic, sia in veste di finalizzatore che di passatore. Chiude con 16 punti, mentre Della Valle ne mette 19, Bilan 14 e Ndour 15.

